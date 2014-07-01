تراجع إنتاج نفط أوبك 70 ألف برميل يومياً في يونيو

فيما يلي جدول يظهر إنتاج نفط أوبك بالمليون برميل يومياً في شهري يونيو ومايو وفقاً لنتائج مسح لرويترز نشرت يوم أمس الاثنين.

ويشير المسح إلى تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 70 ألف برميل يومياً في شهر يونيو، بسبب انخفاض الإمدادات القادمة من العراق وإيران في مقابل زيادة متواضعة من السعودية.

ونزل معروض أوبك عن هدف المنظمة البالغ 30 مليون برميل يومياً. كانت أوبك أبقت خلال اجتماعها في 11 من شهر يونيو هدف الإنتاج دون تغيير للنصف الثاني من 2014. ولا توجد حصص إنتاج معلنة لكل دولة من دول أوبك على حدة.

من جهة أخرى، استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي فوق 105 دولارات للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء بفعل التنبؤات بتراجع المخزونات في الولايات المتحدة، الأمر الذي أذكى الآمال في نمو الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0231 بتوقيت غرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.10 دولار إلى 105.49 دولار للبرميل بعد إغلاقها منخفضة 37 سنتا، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 12 من يونيو.

وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت سنتين اثنين إلى 112.34 دولار للبرميل بعد هبوطه 94 سنتا عند التسوية يوم الاثنين.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تكون مخزونات الخام الأميركية هبطت في الأسبوع المنتهي في 27 من شهر يونيو.