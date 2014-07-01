22 شركة مهددة خارج منصة سوق الأسهم السعودية

من المنتظر أن ينطلق اليوم سوق التداول خارج المنصة لتداول أسهم الشركات الموقفة عن التداول في سوق الأسهم السعودية، بسبب خسائرها المالية التي تجاوزت 50 بالمئة من رأس مالها، حيث يتم البيع عن طريق وسطاء ماليين؛ وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أن الشركات المدرجة أسهمها، ستقسم إلى نطاقات ثلاث.

وبحسب جريدة " اليوم" فإن النطاق الأول يشمل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر وأقل من 75%، والثاني للشركات البالغة خسائرها المتراكمة 75% فأكثر وأقل من 100%، فيما سيكون النطاق الثالث للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأسمالها.

أما الشركات المدرجة الواقعة في النطاق الثاني وكانت قد أعلنت عن خسائرها المتراكمة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية، فسيتم تعليق تداول أسهمها لجلسة تداول واحدة، بالإضافة إلى ذلك ستقوم السوق المالية السعودية، بوضع علامة باللون البرتقالي بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية، وعند رفع تعليق تداول أسهمها، تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر البيع والشراء يومي عمل، وفيما يخص الشركات الواقعة في النطاق الثالث، والتي أعلنت عن خسائرها المتراكمة في موقع السوق المالية السعودية، أشارت (تداول) إلى أنه سيتم وضع علامة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية، علاوة على تعليق تداولها أسهمها، مبينة أنه يجوز التعامل في أسهم الشركة خلال فترة التعليق من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، وذلك وفقاً للآلية المعمول بها لدى السوق المالية السعودية.