الرئاسة تدشن صندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد المصري

أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية تدشين صندوق يحمل اسم "تحيا مصر"؛ تفعيلاً للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم اقتصاد البلاد والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، ودعم العدالة الاجتماعية.

وأكدت مؤسسة الرئاسة أنه تم إنشاء حساب بالبنك المركزي المصري، تحت رقم ٠٣٧٠٣٧ ، لتلقي مساهمات وتبرعات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق الذي من المقرر أن يكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة كل من فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز وخاضعا للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة أوجه إنفاقه في إطار من الشفافية والمصداقية.

وأعلن الرئيس المصري الثلاثاء الماضي تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري تعادل نحو 5900 دولار، وكذلك عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مطالباً المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال المرحلة المقبلة.

وناشدت الرئاسة المصرية، وفقاً للبيان، جميع المصريين في الداخل والخارج تحمل مسؤوليتهم تجاه مصر وتلبية النداء من خلال " المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها وبتجرد تام تجاه الوطن دون ممارسة أي ضغوط". وسيقوم البنك المركزي المصري بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً.

وأعلن مسؤولون وشخصيات عامة بمصر عن تبرعهم بنصف رواتبهم، لصالح دعم الاقتصاد المصري، عقب إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي تنازله عن نصف راتبه الشهري وممتلكاته لصالح الدولة المصرية.

ومن بين المسؤولين، محافظون في مقدمتهم محافظو جنوب سيناء والإسماعيلية والبحيرة، والذين أعلنوا تبرعهم برواتبهم لصالح مصر.

كما أعلنت شخصيات عامة عن تبرعها، من بينهم رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، والإعلاميون عمرو أديب، ولميس الحديدي، وخيري رمضان، ومجدي الجلاد، وأحمد موسى، والفنان عادل إمام، ومحمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية الخاصة.

وصدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي على وضع مبلغ مليار جنيه تعادل نحو 140 مليار دولار من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف صندوق "تحيا مصر".