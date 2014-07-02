499 مليار دولار قروض متراكمة بالشرق الأوسط وأوروبا

أظهرت بيانات لتومسون رويترز أن القروض المجمعة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت 11% على أساس سنوي إلى 499 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من 2014 بدعم من أنشطة إعادة التمويل وزيادة طفيفة في تمويل عمليات الدمج والاستحواذ.

وظلت صفقات إعادة التمويل المحرك الرئيسي لأنشطة الإقراض، حيث شجع انخفاض تكاليف الاقتراض عدداً كبيراً من الشركات الأوروبية العملاقة على العودة مبكراً إلى السوق لاستبدال التسهيلات الحالية بأخرى ذات شروط أفضل.

وقال مصرفي كبير "كان الناس قلقين في بداية العام بشأن مصدر تدفق الصفقات لكن اشتداد المنافسة أدى إلى انخفاض التسعير وزيادة أحجام الصفقات. كان هناك أيضاً بعض الرسوم على تمويل أنشطة الدمج والاستحواذ والطرح العام الأولي وهو ما ساهم في استمرار النشاط."

وبلغ حجم القروض 298 مليار دولار في الربع الثاني من العام مرتفعاً نحو 50% من 201 مليار دولار في الربع الأول وبزيادة 39% عن الربع الثاني من 2013.

وهبط الإقراض في إفريقيا 70% في النصف الأول إلى 5.53 مليار دولار، بينما تراجع الإقراض في الشرق الأوسط 45% إلى 17.5 مليار دولار.