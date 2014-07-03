ألمانيا تسعى لموازنة بلا ديون لأول مرة منذ 40 عاماً

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، إن موازنة عام 2015 التي يسعى لأن تكون بلا ديون، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، ستكون بمثابة حجر أساس في السياسة الألمانية.

وقال شويبله، خلال تقديمه مسودة الحكومة لموازنة عام 2015 والخطة المالية للحكومة حتى عام 2018 يوم أمس الأربعاء في برلين، "نحن نفي بوعودنا". وأضاف، "نحن لا ننفق إلا ما نحصل".

كما أكد الوزير أن الحكومة مستعدة لمواجهة أية مخاطر طارئة وأي تذبذبات في الموازنة الاتحادية "بالحجم الطبيعي" وبإجراءات احتياطية محدودة.

وتعتزم الحكومة الألمانية عدم الاقتراض لتسديد العجز في الموازنة خلال عام 2015 وذلك للمرة الأولى في تاريخ الموازنة الألمانية منذ عام 1969. كما تسعى الحكومة لأن يبلغ حجم الديون صفراً في السنوات المقبلة وحتى عام 2018.

