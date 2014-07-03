صندوق النقد: 60% حصة الدولار في احتياطيات العملات

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت هذا الأسبوع أن الدولار الأمريكي ظل العملة المفضلة لدى البنوك المركزية حول العالم في الربع الأول من العام بحصة بلغت أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات.

وبلغت القيمة الإجمالية لحصة الدولار في احتياطيات صندوق النقد 3.763 تريليون دولار أو 60.9 بالمئة من إجمالي مخصصات الاحتياطيات بلا تغير يذكر من الربع الأخير من 2013.

وارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 11.864 تريليون دولار في الربع الأول من 11.685 تريليون في نهاية العام الماضي.

واستقرت حصة اليورو في الاحتياطيات عند 24.4 بالمئة -بقيمة إجمالية بلغت 1.523 تريليون دولار- رغم أنها أقل من الذروة المسجلة في 2009 والبالغة 28 بالمئة.

وارتفعت حصة الين الياباني قليلا إلى 3.9 بالمئة في الربع الأول من 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.