يلين: تأثير السياسة النقدية الأمريكية لا يمكن تفاديه

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم أمس الأربعاء إن البنك المركزي الأميركي سيسعى إلي تقديم معلومات وافية عن سياسته النقدية لكن بعض التأثير على الأسواق العالمية والدول الأخرى هو شيء "لا يمكن تفاديه" في النظام المالي المترابط.

وأضافت يلين قائلة في تجمع نظم برعاية صندوق النقد الدولي "سنحاول إدارة سياستنا النقدية وتقديم معلومات عنها... بطريقة تكون مفهومة لدى الأسواق المالية ولتفادي المفاجآت التي قد تتسبب في قفزات في أسعار الفائدة أو تتسبب في مثل هذه التدفقات لرؤوس الأموال."

ومضت قائلة "إلى حد ما أعتقد أن مثل هذه الامتدادات للتأثيرات هي في الواقع شيء لا يمكن تفاديه في ظل الوضع في أسواق رأس المال العالمية".