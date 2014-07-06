كوبا تتمهل بخطوات معالجة اقتصادها رغم ضعف الأداء

قال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو للبرلمان يوم أمس السبت إن الإصلاحات في كوبا لابد وأن تكون تدريجية في إشارة واضحة إلى أنه سيعارض نداءات بالتعجيل بالتغييرات من أجل معالجة اقتصاد يعاني من ضعف الآداء.



وأشاد كاسترو أيضا بالكوبيين "لهزيمتهم الامبريالية" من خلال مقاومة العدوان الأمريكي منذ الثورة الكوبية عام 1959.



ومنذ توليه السلطة خلفا لشقيقه الأكبر المريض فيدل كاسترو في 2008 سن راؤول كاسترو (83 عاما) إصلاحات واسعة النطاق مثل تحويل المشروعات الحكومية إلى تعاونيات خاصة والسماح للكوبيين بالعمل في مشروعات خاصة صغيرة وتقليص دور الدولة في الحياة اليومية.



وقال كاسترو لاعضاء الجمعية الوطنية في اجتماعها نصف السنوي الذي يستمر يوما واحدا "الطبيعة التدريجية لسلسلة الأنشطة التي نوافق عليها أمر لا بد منه." وأضاف إن وتيرة الاصلاحات ستظل متأنية.



وأنحى كاسترو باللائمة على الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ 52 عاما في كثير من مشكلات بلاده الاقتصادية قائلا إن الشعب الكوبي يستحق وساما لمقاومته العداء الأمريكي.



وقال"حققنا نجاحا لعب فيه شعبنا دورا أساسيا..إنه يقاوم ويهزم الامبريالية."



