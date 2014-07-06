نمو أرباح "المراعي" السعودية بنحو 9% في الربع الثاني

أعلنت شركة المراعي السعودية عن ارتفاع أرباحها للنصف الأول إلى 706.9 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 653.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2013 ، وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الستة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013 بنسبة 8.2% إلى الارتفاع الجيد في مبيعات الفترة بنسبة 13.6%، وذلك نتيجةً لنمو المبيعات في جميع قطاعات التشغيل الأساسية، وبالتالي ارتفاع الربح الكلي باستثناء قطاع الدواجن.

وبحسب ما جاء في موقع "تداول" فإن النتائج جاءت مباشرة لاستمرار سياسات الاستثمار والتوسع في البنية التحتية وتنوع المنتجات والانتشار الجغرافي ودخول بعض الطاقات الإنتاجية لمراحل الإنتاج فقد ارتفعت مصاريف التشغيل والعمليات بشكل عام، متمثلة في ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الاستهلاك.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع الجيد في مبيعات الربع عند حدود 14.4%، وذلك نتيجة لنمو المبيعات في جميع قطاعات التشغيل الأساسية، وبالتالي ارتفاع الربح الكلي باستثناء قطاع الدواجن.

ومن ناحية أخرى، وكنتيجة مباشرة لاستمرار سياسات الاستثمار والتوسع في البنية التحتية وتنوع المنتجات والانتشار الجغرافي ودخول بعض الطاقات الإنتاجية لمراحل الإنتاج فقد ارتفعت مصاريف التشغيل والعمليات بشكل عام متمثلة في ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الاستهلاك.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2014م (السابق) بنسبة 58.4% إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 20.9%، وذلك نتيجةً لطبيعة الطلب الموسمي الذي يتحسن خلال الربع الثاني والثالث من كل عام مقارنة بالربع الأول والرابع من العام، ومن ثم يمتد أثر ذلك إلى ارتفاع صافي الربح.

وذكر البيان أن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية بلغت 1,311.3 مليون ريال مقابل 1,018.7 مليون ريال بالفترة المقابلة من العام السابق، وذلك بارتفاع 28.7% كنتيجة مباشرة لتحسن إدارة صافي رأس المال العامل وارتفاع مصاريف الاستهلاك وصافي الربح.

في حين بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 1,628.9 مليون ريال، والتي تمت وفقاً للخطة الخمسية الاستراتيجية للشركة، حيث تم استخدامها في توسيع عمليات الإنتاج والتوزيع والانتشار الجغرافي بدول الخليج، إضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص الملكية في الشركة الدولية لأغذية الأطفال المحدودة وشراء أراض زراعية في الولايات المتحدة الأميركية.

وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية 427.3 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2014م وذلك بزيادة قدرها 1,119.0 مليون ريال، مقابل تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التمويل تبلغ 691.8 مليون ريال لنفس الفترة من 2013 ريال، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عملية إصدار الصكوك التي تمت خلال الفترة المقابلة.