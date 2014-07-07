فشل صفقة ساويرس - بلتون مع هيرميس المصرية

قالت شركة بلتون المالية القابضة المصرية يوم أمس الأحد إن تحالفها مع رجل الأعمال نجيب ساويرس رفض قبول النسبة المعروضة من أسهم المجموعة المالية هيرميس التي جاءت دون الحجم المطلوب وذلك لإنها لن تمكن التحالف من التمثيل المقبول في إدارة المجموعة.



وعرض مساهمو هيرميس بيع 54.4 مليون سهم لتحالف ساويرس-بلتون بسعر 16 جنيها، ما يعادل 2.24 دولار للسهم. وتوازي الأسهم المعروضة نحو 48 بالمئة من إجمالي الكمية التي يسعى التحالف لشرائها.



وكانت شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في الهولندية التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس تقدمت في شهر يونيو هي ومجموعة بلتون القابضة وبلتون كابيتال للاستحواذ على 20 بالمئة من أسهم المجموعة المالية هيرميس بسعر 16 جنيها للسهم.



وقالت بلتون في بيان صحفي اليوم الاثنين إن النسبة المعروضة "لن تمكن التحالف من تمثيل مقبول في مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بما يتيح للتحالف التأثير على استراتيجية الشركة."



وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتملك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر. وفتحت البورصة يوم الأحد 22 يونيو ولمدة عشرة أيام عمل حتى أمس الأحد سوق العمليات الخاصة لتلقي أسهم مساهمي هيرميس الراغبين في بيع أسهمهم.



واشترط التحالف في العرض شراء نسبة 20 بالمئة بالكامل لإتمام الصفقة. ولكن كان يجوز له وفقا لعرض الشراء التقدم للرقابة المالية بطلب لتعديل شروط العرض للحصول على الكمية المعروض بيعها فقط إذا رغب في ذلك.



وأغلق سهم هيرميس في بورصة مصر أمس عند 15.55 جنيه بارتفاع 1.97 بالمئة وسهم بلتون عند 30.50 جنيه بصعود 3.95 بالمئة.



وكان ساويرس قد سعى في عام 2012 مع مجموعة بلانيت للاستثمار للاستحواذ على هيرميس ولكن الصفقة توقفت انذاك ولم تكتمل.