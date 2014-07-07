تراجع أرباح إسمنت ينبع لـ241 مليون ريال بالربع الأول

تراجعت أرباح "إسمنت ينبع" خلال الربع الثاني من العام بنسبة 12%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 241 مليون ريال.

بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 18% عند مقارنتها بالربع السابق من هذا العام، ويرجع ذلك لحصول الشركة على تعويضات من مقاولين نتيجة التسوية النهائية لعقد أحد المشروعات.

من جهة أخرى، تراجعت الأرباح خلال النصف الأول من العام بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت 446 مليون ريال، وأرجعت الشركة ذلك إلى انخفاض كمية المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع الكلنكر المستورد.

وفاقت الأرباح متوسط التوقعات البالغ 422 مليون ريال.