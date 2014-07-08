السعودية تبقي صادراتها النفطية لآسيا دون تغيير

قال مصدر مطلع في قطاع النفط اليوم الثلاثاء إن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ستورد الكميات المتعاقد عليها كاملة لمشتر آسيوي واحد على الأقل في أغسطس/آب دون تغيير عن يوليو/تموز.

وتورد السعودية الكميات المتعاقد عليها كاملة لمعظم المشترين الآسيويين منذ أواخر عام 2009.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عن مستوى 110 دولارات للبرميل أثناء التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات من العراق وتحسن احتمالات زيادة في صادرات ليبيا من الخام.

ويتجه خام القياس الدولي الى تسجيل سابع جلسة على التوالي من الهبوط وهي أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وبرنت منخفض حوالي 5 بالمئة منذ أن دفعت أزمة العراق الأسعار إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر عندما سجلت 115.71 دولار للبرميل في يونيو حزيران.

وانخفضت عقود برنت تسليم أغسطس/آب 26 سنتا الى 109.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت عقود النفط الأمريكي 8 سنتات إلى 103.45 دولار للبرميل بعد ان أغلقت يوم الاثنين منخفضة لسابع جلسة على التوالي وهي اطول سلسلة خسائر منذ ديسمبر كانون الاول 2009.

وتنتظر الاسواق احدث بيانات للمخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر في تقرير معهد البترول الامريكي في وقت لاحق اليوم وتقرير ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الاربعاء.





