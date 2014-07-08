ميتسوبيشي تستحوذ على حصة في ماتيتو للمياه الإماراتية

قالت ماتيتو الإماراتية لمشروعات الماء ومعالجة مياه الصرف إن ميتسوبيشي كورب وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانيتين استحوذتا على حصة فيها قدرها 38.4 بالمئة مقابل مبلغ لم يفصح عنه.

وسيقدم بنك اليابان للتعاون الدولي ما يصل إلى 92 مليون دولار لمساعدة ماتيتو على تمويل خطط توسعاتها.

وقال رامي غندور الرئيس التنفيذي لماتيتو إن خبرة الشركتين اليابانيتين وعلاقاتهما الدولية ستساعدان ماتيتو على تطوير عملياتها.

وأضاف عبر الهاتف "لدينا بعض الخطط الجريئة ونرى أن هناك مجالا متاحا لنا في سوق المياه العالمية لنصبح أكبر لاعب عالمي في الأسواق الناشئة."

وبينما تتطلع ماتيتو لتقديم عروض لمشروعات بالتعاون مع مساهميها الجدد قال غندور إن ذلك سيقتصر على المشروعات الكبيرة التي لا تستطيع الشركة القيام بها بمفرها.

وتابع أن التمويل الجديد الذي أبرم في إطار الصفقة سيستخدم في توسعة بعض المشروعات القائمة للشركة وفي مشروعات جديدة في الصين والأسواق الأفريقية التي تستهدفها مثل غانا ورواندا. ولدى ماتيتو محفظة أصول تزيد قيمتها على مليار دولار بحسب الشركة.

وقالت ماتيتو إن الصفقة اليابانية أتاحت لشركة الاستثمار المباشر جلف كابيتال التي مقرها أبوظبي تخارجا جزئيا من استثمارها الذي قامت به في 2006 وهو ما خفض حصتها في ماتيتو إلى 23.8 بالمئة من 56 بالمئة.

وخفضت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حصتها في ماتيتو التي اشترتها في 2007 من ستة بالمئة إلى ثلاثة بالمئة في إطار الصفقة مع ميتسوبيشي.

ولم تفصح جلف كابيتال عن سعر بيع الحصة لكن كريم الصلح رئيسها التنفيذي قال إن الشركة باعت الحصة بأكثر من ثلاثة أمثال استثمارها الأصلي مضيفا أن جلف كابيتال تخطط للاحتفاظ بالنسبة الباقية.

وتابع عبر الهاتف "وزعنا عائدات جيدة على مستثمرينا لكننا نشعر أن الحصة المتبقية ستكون قيمتها أعلى كثيرا في المستقبل. ما سنفعله بها سيتضح خلال سنوات قليلة لكن في الوقت الحاضر فإننا نستمتع بالنمو المذهل المتوقع."

وأنهى بيع الحصة احتمال إجراء طرح عام لأسهم ماتيتو في أي وقت قريب. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تتطلع لطرح أسهمها مضيفة أن لندن وسنغافورة وهونج كونج تبدو أماكن محتملة للطرح.

وقال غندور "لدينا تمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي وهو ما يتيح لنا المضي قدما في تمويل مشروعات جديدة."

وأضاف "أعمالنا كثيفة رأس المال لذا سنحتاج إلى اختبار استراتيجيتنا التمويلية في وقت ما في المستقبل. علينا أن نقرر ما إذا كان ذلك سيجري من خلال طرح عام أولي أو بوسائل أخرى."



