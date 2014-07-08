"إسمنت اليمامة" تحقق أرباحاً فصلية بـ192 ملايين ريال

فاقت أرباح "إسمنت اليمامة" الفصلية التوقعات رغم تراجعها خلال الربع الثاني 23% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 207 ملايين ريال.

فيما ارتفعت الأرباح بأكثر من 18% مقارنة مع الربع السابق، وبلغ متوسط التوقعات 192 مليون ريال.

وعلى مدار النصف الأول من العام، انخفضت الأرباح بـ30% مقارنة مع مستواها قبل عام لتحقق 382 مليون ريال.

وعزت "إسمنت اليمامة" تراجع أرباحها إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة انخفاض الطلب محليا، إلى جانب ارتفاع مخصص الزكاة الشرعية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الاول بواقع ريال ونصف للسهم.

