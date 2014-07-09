اليونان تعتزم طرح ثاني إصدار لسندات سيادية اليوم

قالت صحيفة كاتيميريني اليونانية نقلا عن مصادر بوزارة المالية إن من المتوقع ان تطرح اليونان اليوم الاربعاء ثاني إصدار لسندات سيادية في اعقاب عودتها الناجحة الي الاسواق المالية في شهر ابريل بعد ان حجبت عنها لاربعة اعوام.



واضافت الصحيفة في موقعها على الانترنت ان أثينا ستصدر على الارجح سندات لأجل ثلاث سنوات بسعر فائدة تأمل بأن يقل عن 3 بالمئة لجمع 2.5 مليار إلي 3 مليارات يورو.



وامتنعت وزارة المالية عن التعقيب على تقرير الصحيفة.



وأبلغ مسؤولون يونانيون رويترز الشهر الماضي أن اثينا تدرس طرح سندات من المرجح ان تكون لأجل سبع سنوات للبيع قبل شهر اغسطس لجمع مليارين إلي ثلاثة مليارات يورو.