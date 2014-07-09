بريطانيا تخصص خط ائتمان بـ1.7 مليار دولار للهند

أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الثلاثاء عن خط ائتمان بمليار جنيه استرليني، ما يعادل 1.68 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الهندية.



وقال أوزبورن "أعلنا عن خط ائتمان بمليار استرليني للاستثمار في البنية التحتية الهندية عندما تكون المشاريع ذات مكون بريطاني وهذا أضخم خط ائتمان منفرد نقدمه لأي قطاع في دولة من الدول."



ويقوم أوزبورن ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج بزيارة مدتها يومان إلى الهند لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.