دبي القابضة: لا خطط مستقبلية لتغيير موقع مول العالم

قال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة أحمد بن بيات التي تقوم بتطوير مشروع موال العالم بإمارة دبي في تصريحات لـ"العربية نت"، إن مول العالم سيغير خريطة دبي بشكل كامل.

وأضاف بن بيات أن مول العالم لن تكون به طرق أو ممرات فوق الأرض، فيما ستكون الطرق ومواقف السيارات كلها أسفل الأرض بالإضافة إلى محطتي مترو، وسيمر الترام من داخل المول.

وقال بن بيات إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع ستتراوح بين 10 إلى 20 مليار درهم، فيما ستبدأ أعمال المشروع في غضون عام إلى عام ونصف.

وسيكون مول العالم عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل تقام على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربعة على شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح حيث يتصل بمول العالم الذي يضم 8 ملايين قدم مربعة من مساحات التسوق القابلة للزيادة لأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء، ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية، ومناطق للسياحة العلاجية، وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية.

وحول اختيار موقع مول العالم قال بن بيات لـ"العربية نت": "اختيار موقع مول العالم نهائي بنسبة 100%، ولن نغير موقع المول، لدينا دراسات كافية وقد عالجت ما يدور في الأذهان". والمول مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنويا.

وسيضم مول العالم أكبر مساحات للتجزئة على مستوى العالم وسيرتبط مع أكثر من 100 منشأة فندقية تضم 20 ألف غرفة فندقية. كما تتصل كافة المباني ضمن المشروع بشبكة طرق حديثة صديقة للبيئة على جانبيها محال تجارية ومطاعم متنوعة.



