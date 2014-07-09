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السعودية ترفع انتاجها من النفط إلى 9.7 مليون برميل

المصدر: الرياض - رويترز
نفط سعودي
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قال مصدر مطلع بصناعة النفط ان إنتاج السعودية من النفط الخام في شهر يونيو بلغ 9.780 مليون برميل يوميا إرتفاعا من 9.705 مليون برميل يوميا في شهر مايو.

واضاف المصدر ان الامدادات من أكبر مصدر للنفط في العالم الي الاسواق بلغت 9.745 مليون برميل يوميا.

والامدادات الي الاسواق قد تختلف عن الانتاج تبعا للسحب من المخزون أو زيادته.

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