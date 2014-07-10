المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر 18% بالربع الثالث

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد المكتظة بالمشكلات الاقتصادية نحو 18 بالمئة والدين المحلي 17 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي نشرت في النشرة الشهرية يونيو أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2014 من 38.384 مليار دولار في شهر مارس 2013.

وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2013.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2013-2014 لتسجل 3.71 مليار دولار في مارس من 3.66 مليار دولار في مارس 2013.

وسددت مصر من ديون نادي باريس 700 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.

ويسلم وزير المالية هاني قدري دميان بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

ووفقاً لبيانات أعدتها رويترز للدين العام المصري فقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.2 بالمئة في السنة المالية 2012-2013.