الصادرات السعودية غير النفطية تتجاوز الناتج القومي

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تشهد نمواً كبيراً في الصناعات والصادرات غير البترولية، وأن نسبة نمو هذه الصادرات وصلت إلى 12% سنوياً، وهي ضعف نسبة نمو الناتج القومي للمملكة، مبيناً أن استمرار ذلك النمو سيوجد تنوعاً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات القادمة.

وأشار خلال رعايته لحفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الصناعي في دورتها الثانية الذي نظمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في الرياض اليوم بحضور عدد كبير من المسؤولين والشركاء ورجال الأعمال والمستثمرين وأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والتسهيلات التي من شأنها تنمية القطاع الصناعي في المملكة وتطوير القيمة المضافة لها لافتاً الانتباه إلى أن الأراضي الصناعية أصبحت متوفرة ومباني المصانع جاهزة.

وكشف الدكتور الربيعة عن أنه أضحى بالإمكان استخراج التصريح الصناعي إلكترونياً وخلال يوم واحد فقط، كما أن الإعفاءات الجمركية أصبحت أكثر سهولة ومرونة بحيث تنجز إلكترونياً في مدة أقصاها أسبوعان علاوة على ما تم من زيادة القروض الصناعية من 50% إلى 75% مؤكداً أهمية العمل على أن تكون المملكة بلداً صناعياً منتجاً يقدم إضافة لهذا العالم وهو ما ستصل إليه المملكة.