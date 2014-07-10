أسعار النفط تواصل خسائرها بفعل ضعف الطلب من أميركا

تراجعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت باتجاه 108 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مواصلة أطول سلسلة خسائر لها في أربعة أعوام بفعل طلب ضعيف على البنزين في الولايات المتحدة غطى على زيادة في واردات الصين من النفط.

وشعر المستثمرون بخيبة أمل لزيادة في مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي على الرغم من اقتراب موسم القيادة الصيفي من ذروته.

وانخفضت عقود برنت تسليم أغسطس 15 سنتا إلى 108.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0510 بتوقيت غرينتش مواصلة التراجع لتاسع جلسة على التوالي وهي أطول سلسلة خسائر منذ مايو 2010 .

وهبطت عقود النفط الأميركي 52 سنتا إلى 101.77 دولار للبرميل مواصلة التراجع لعاشر جلسة على التوالي. وتتجه أسعار عقود أقرب استحقاق إلى تسجيل أطول سلسلة خسائر منذ يوليو 1984.

وأدى هبوط أكثر حدة لعقود خام غرب تكساس الوسيط إلى توسيع فارق السعر عن عقود برنت إلى أكثر من 6 دولارات للبرميل بعد أن سجلت أضيق نطاق في حوالي شهر أمس الأربعاء.

وانحسرت المخاوف من تعطل إمدادات النفط من العراق مع استمرار الصادرات من جنوب البلاد بشكل عادي رغم هجمات مسلحين متشددين في شمال البلاد. واستأنفت ليبيا تشغيل حقل نفطي سيضاعف إنتاجها إلى المثلين.