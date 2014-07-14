أرامكو لبناء الملاعب والمساكن

نجحت أرامكو السعودية في بناء ملعب «الجوهرة»، مما أكسبها ثقة القيادة العليا، فصدر الأمر الملكي بتوجيهها لتنفيذ الملاعب الـ11 الأخيرة.

• هذا ما حفّز عديداً من المواطنين للمطالبة بتنفيذ أرامكو بناء المساكن التي طال انتظارها.

• أكبر خطأ أن تحول وزارة الإسكان استراتيجيتها من بناء المساكن إلى منح أراضٍ من خلال المنتج الذي أعلنت عنه وهو «أرض وقرض»، فالقرض المقدر بـ500 ألف ريال لا يكفي لبناء غرفتين وصالة.

• من المفترض أن تقدم الوزارة مسكناً جاهزاً دون أن يدخل المواطن في متاهات «الأرض والقرض».

• إذا كانت وزارة الإسكان عاجزة عن تقديم المساكن للمواطنين فمن الشجاعة أن تعترف بذلك كي تترك المجال لمن يستطيع أن يقدمها بأسلوب عصري يتوافق مع المرحلة الحالية.

• قبل أكثر من 30 عاماً كان هناك «الإسكان العاجل»، حيث تعاقدت وزارة الإسكان حينها مع شركات عالمية لبناء المساكن واستفاد منها عديد من المواطنين.

• إحصائيات عدم تملك السعوديين مسكناً مخيفة جداً، ولابد من تحرك عملي والابتعاد عن التصاريح الإعلامية، فقد سمعنا كثيراً عن خطوات تصحيحية للإسكان ولم نرَها على أرض الواقع.