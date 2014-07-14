استثمار الامتيازات

بعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد استطاع خلال فترة وجيزة إصدار العديد من القرارات بقانون والتي تصب جميعها في صالح الاقتصاد والاستقرار الأمني.

ومع قدرة الرئيس وعزمه على إصدار القوانين كإحدى الصلاحيات التي خولها له الدستور في ظل عدم وجود برلمان فيجب على الرئيس إصدار مزيد من القرارات لتشكيل لجان على وجه السرعة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب.

وعلى سبيل المثال تشكيل لجانه لحل مشكلة أراضي الشركة القابضة الكويتية التي حصلت على أراضي بمنطقة العياط بحوالي 10 ملايين جنيه وتقدر قيمتها الحالية بحوالي 100 مليار جنيه، ومن الممكن استخدام هذه الفروق في سد عجز الموازنة..

وهناك العديد من الشركات التابعة لرجال الأعمال السعوديين، مثل شركة أجواء للصناعات الغذائية التي يمتلكها رجل الأعمال الشهير محمد بن عيسي جابر الجابر والتي يساهم فيها حوالي 8 ألاف مستثمر مصري وأصبحت أموالهم عالقة بين الأمل والرجاء.

كما يواجه رجال الأعمال المصريين العديد من المشاكل والأزمات، وحل هذه المشكلات يعطي انطباع ورسالة طمأنه للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب بشكل عام مما يدفعهم إلى إعادة وتنمية استثماراتهم مرة أخرى للبلاد كما انه يجب أن يصدر الرئيس المصري المزيد من القرارات بقانون بتعديل قوانين الاستثمار الحالية وإعطاء المزيد من الامتيازات خلال الفترة الحالية حتى تستطيع الدولة اجتياز حاجز الركود وهروب المستثمرين.

إن الانتظار والترقب وإضاعة مزيد من الوقت بالتأكيد ليس في صالح الدولة في ظل الإجراءات التقشفية والإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه إدارة البلاد الحالية، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من حل المشكلات التي ظهرت في البلاد بعد ثورة 25 يناير ووضعت البلاد في حالة توقف استثماري ما أدي إلى حالة من الركود وتراجع النمو بشكل كبير.

إن الدولة المصرية في أشد الحاجة إلى إحياء الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة وذلك لن يتحقق إلا باستثمار الامتيازات وهي الخطوة الأولي التي تستطيع الدولة من خلالها فتح الباب أمام الاستثمارات العربية والأجنبية وهو ما يتطلب أيضا إعطاء المزيد من الحرية للاستثمارات العربية والأجنبية من كافة البلدان واستبعاد التخوين الاستثماري وإظهار حسن النية ورغبة البلاد في الانفتاح الاقتصادي على العالم.

