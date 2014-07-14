كفالة:783 مليون ريال قيمة تمويل المنشآت للنصف الأول

كشف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن النصف الأول من عام 2014 م شهد أداءً مميزاً، إذ اعتمدت إدارة البرنامج في النصف الأول من العام الحالي 1.764 كفالة مقابل 1.198 كفالة تم اعتمادها خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو بلغت نسبته 47% ، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 783 مليون ريال مقابل 636 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت 23 %.

وأضاف المهندس المبارك أن التمويل المقدم من البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 1.561 مليون ريال في هذا العام مقابل 1.144 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 36 %، مفيداً أن قطاع التشييد والبناء أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة 59 % ، يليه قطاع التجارة بنسبة 15% ، ثم قطاع خدمات المال والأعمال بنسبة 9% ، وقطاع الصناعة بنسبة 8 % أما القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته 9% من نسبة القطاعات.

يجدر بالذكر أنه ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2006، وحتى نهاية النصف الأول من العام 2014، اعتمدت إدارة البرنامج 9044 كفالة استفادت منها 4796 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 4,372 مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 8,745 مليون ريال.