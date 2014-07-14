ليبيا ترفع إنتاجها النفطي رغم احتجاج البريقة

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء أمس الأحد، إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع إلى 470 ألف برميل يوميا، مع زيادة إنتاج حقل الشرارة بعد انتهاء احتجاج هناك.

لكن المتحدث محمد الحراري أضاف أن احتجاجا منفصلا لحرس المنشآت النفطية مازال مستمرا في مرسى البريقة بشرق البلاد، مما يجبر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز على وقف إنتاجها.

من جهة أخرى، ارتفع خام مزيج برنت، اليوم الاثنين، من أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر لما يقرب من 107 دولارات بعدما أدى احتمال تجدد توقف الإمدادات إلى الحد من نزول الأسعار التي هبطت منذ الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

وهبط برنت 2.01 دولار يوم الجمعة ليغلق عند التسوية على 106.66 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ السابع من إبريل. وهبط برنت نحو 3.6 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ بداية يناير.

ولكن السوق قد ترى ارتفاعا قويا هذا الأسبوع وسط تجدد واستمرار أعمال العنف في ليبيا والعراق ومخاوف من احتمال عدم التوصل لاتفاق نهائي بين طهران والقوى العالمية.

وارتفع برنت 14 سنتا إلى 106.80 دولار بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين بعد هبوطه في بادئ الأمر إلى 106.27 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت تعاقدات الخام الأميركي 23 سنتا إلى 100.60 دولار.

وكان الخام الأميركي قد هبط 2.10 دولار خلال الجلسة السابقة ليغلق على 100.83 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له عند التسوية منذ 12 مايو.