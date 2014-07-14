نظرة في توقعات سكرتارية منظمة الأوبك للسوق خلال 2015

جاء تقرير السوق الذي صدر عن سكرتارية الأوبك لشهر يوليو 2014، ليلقي الضوء على مسار النفط خلال عام 2014 وعام 2015، حيث يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط لعام 2014 بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً ليصل إلى 91.1 مليون برميل يومياً، وأن يستمر الطلب في التعافي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 92.3 مليون برميل يومياً في عام، والذي يأتي من البلدان النامية في قطاع النقل على وجه الخصوص، وهي توقعات تؤكد على اتجاه استمرار وتيرة التعافي في أداء الاقتصاد العالمي، حيث ينمو بمقدار 3.1% في عام 2014 و3.4% في عام 2015، وما يتبعه من تنامٍ مستمر في الطلب العالمي على النفط.

وعلى صعيد التوقعات الخاصة بأرقام الزيادة السنوية في معدلات النمو في الطلب الصيني على النفط الخام والذي يعتبر المحرك الرئيسي للطلب العالمي، فإن الصورة حاليا تشهد تحسنا بصورة عامة، حيث يمثل الاقتصاد الصيني الأعلى نمواً في العالم عند 7.4% في عام 2014 و7.2% خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني من 10.1 مليون برميل يوميا في عام 2013 إلى 10.4 مليون برميل يوميا في عام 2014، أي بزيادة مقدارها 300 ألف برميل يوميا، ثم إلى 10.7 مليون برميل يومياً في عام 2015.

وتشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع الإمدادات النفطية من خارج الأوبك (والتي تشمل سوائل الغاز والمكثفات من الأوبك) من 61.5 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 63 مليون برميل يومياً في عام 2015، أي زيادة مقدارها 1.5 مليون برميل يومياً، تشمل 900 ألف برميل يومياً من النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يرتفع إجمالي إنتاج الإمدادات في السوق الأميركية من 12.2 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 13.1 مليون برميل يوميا في عام 2015، وتشمل 200 ألف برميل يوميا من البرازيل و300 ألف برميل يوميا من كندا، وعموما فإن ربط توقعات الطلب العالمي على النفط عند 1.2 مليون برميل يومياً مع زيادة الإمدادات من خارج الأوبك عند 1.5 مليون برميل يومياً يعني أن هناك كفاية من الإمدادات النفطية في السوق، بل تفوق حاجة السوق، وهو ما يوحي بناء في المخزون وضغوط متنامية على أسعار النفط الخام خلال عام 2015، مما يزيد مخاطر عدم توازن السوق.

وجاءت توقعات المتعلقة بأرقام الطلب على نفط الأوبك لعام 2015 هي أن ينخفض من 29.7 مليون برميل يومياً في عام 2014 ، إلى 29.4 مليون برميل يوميا في عام 2015، أي خفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا، وهي تشير إلى حاجة منظمة الأوبك إلى خفض المعروض خلال عام 2015 من أجل تحقيق التوازن المطلوب في السوق، علما بأن إنتاج نفط الأوبك خلال عام 2014 يدور حول 30 مليون برميل يومياً، وإذا ما أضفنا إلى ذلك إمكانية ارتفاع إنتاج النفط الخام من العراق، وعودة تدريجية للنفط الإيراني في سوق النفط، وتعافي إنتاج النفط من ليبيا، فإن كل هذه المؤشرات سلبية حتى تشكل محاذير لابد من متابعتها، ولكن يجب ألا نقلل من تأثير العوامل الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار في دعم سوق النفط والأسعار.

وعموماً في حالة من توازن السوق النفطية متوقعة في عام 2015 تدعم أسعار نفط خام الإشارة برنت والتي ستظل تدور عند مستويات ما بين 105 - 110 دولارات للبرميل، خصوصا أن السوق معني بمتابعة خطط رفع الإنتاج في العراق ومدى تحققها في ظل الحالة السياسية التي يمر بها، وكذلك تعافي الإنتاج في ليبيا في ظل عدم تحقيق الاستقرار المطلوب، مقابل افتراض أن عموم أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 يبدو أفضل.

* الدكتور محمد الشطي، محلل نفطي ومدير مكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية