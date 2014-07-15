اتفاق بين دائني أليطاليا بشأن إعادة هيكلة الديون

قال فيديريكو جيزوني الرئيس التنفيذي لبنك اوني كريديت يوم أمس الاثنين إن البنوك الدائنة لشركة أليطاليا توصلت إلى اتفاق بشأن كيفية تقاسم عبء إعادة هيكلة ديون شركة الخطوط الجوية الإيطالية.

وتعتبر موافقة البنوك إلى جانب اتفاق بين أليطاليا ونقابات العمال بشأن خفض الوظائف عاملين رئيسيين لكي تنجز أليطاليا الشروط النهائية لاتفاق إنقاذ مع الاتحاد للطيران الإماراتية.

وقال جيزوني للصحفيين في نهاية اجتماع مغلق حضره مع مسؤولين تنفيذيين من انتيسا سانباولو وبانكو مونتي دي باشي وبانكا بوبولير دي سوندريو وأليطاليا "اتفقنا على كل شيء."

وكان بانكا بوبولير دي سوندريو حتى الآن يعارض محاولات الدائنين الآخرين التوصل إلى موقف مشترك بشأن إعادة هيكلة ديون أليطاليا التي بلغت 800 مليون يورو، ما يعادل مليار دولار في بداية يونيو.

وأحرزت اليطاليا تقدما أيضا بخصوص الوظائف في الأيام الماضية حيث توصلت إلى اتفاق مع جميع النقابات باستثناء واحدة بخصوص تسريح عمال يوم الأحد.

وعرضت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي وأليطاليا في الشهر الماضي البنود والشروط الرئيسية لشراء الاتحاد 49 بالمئة من الناقلة الإيطالية وتعهدتا بإنجاز التفاصيل بأسرع ما يمكن.