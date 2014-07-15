الإمارات تتصدر الدول الأكثر نشاطاً بأسواق الديون

تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر نشاطا في أسواق الديون بالشرق الأوسط بحصة تبلغ 55 في المائة تليها السعودية بنسبة 28 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهر تقرير فصلي صدر عن "تومسون رويترز" اليوم حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط انخفاض حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم بنسبة 17 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 14.4 مليار دولار أميركي وهي أقل قيمة مسجلة في نصف أول منذ عام 2011.

وأفاد أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بلغت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 14 مليار دولار أميركي أي بمقدار حوالي خمسة أمثال المبلغ المسجل في الربع السابق وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة منذ الربع الأول في عام 2011.

وأوضح التقرير أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 237.9 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها 72 في المائة مقارنة بالربع السابق له.

وقال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.9 مليار دولار أي بزيادة نسبتها ستة في المائة في نشاط إصدارات الأسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط بلغت في الربع الثاني من العام الحالي 18 مليار دولار وهي أعلى قيمة فصلية مسجلة في المنطقة.

وأشار نجار إلى أنه رغم النمو الفصلي للرسوم المحصلة إلا أنها سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 375.9 مليون دولار أميركي وبلغ إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 110.9 مليون دولار في الشهور الستة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها ثلاثة في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ شكلت ما نسبته 29 في المائة من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط.

