السعودية تصدر1.387 مليار برميل بالنصف الأول من 2014

صدرت السعودية نحو 1.387 مليار برميل من النفط في نهاية النصف الأول من 2014 بقيمة 565 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي في النصف الأول من 2014 ما يقارب 395 مليون برميل وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، وفقا لصحيفة "الرياض".

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتوقع أوبك أن تتقلص حصتها بالسوق العالمية للعام الثالث على التوالي في 2015 لأسباب، منها طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وذلك رغم تسارع الطلب العالمي.

وتوقعت أوبك تعافي الطلب في العام المقبل مع تسارع النمو الاقتصادي، وقالت إن استهلاك النفط العالمي سيزيد 21.‏1 مليون برميل يوميا ارتفاعا من زيادة 13.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام.

لكن من المتوقع أن تزيد الإمدادات من خارج أوبك التي تشكل ثلثي المعروض العالمي 31.‏1 مليون برميل يوميا العام المقبل، أي بما يفوق نمو الطلب وذلك بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 1.387 مليار برميل نفط في نهاية النصف الاول من 2014 بقيمة 565 مليار ريال.

وتوقع في هذا الخصوص ان يبلغ الاستهلاك المحلي في النصف الأول من 2014 ما يقارب 395 مليون برميل وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

مضيفا أن شهر يونيو شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار حيث وصل برنت الى ما فوق 114 دولار وكذلك غرب تكساس الى ما فوق 106 دولار في 22 يونيو 2014، بسبب الإضرابات السياسية في العراق.

وتوقع ابن جمعة ان يشهد الربع الثالث من هذا العام بقاء ارتفاع الأسعار عند متوسط 107 دولار لبرنت و102 دولار لغرب تكساس وذلك نتيجة لموسم الصيف وارتفاع الاستهلاك المحلي في بعض البلدان المصدرة والمستهلكة تحت فرضية عدم تعرض حقول النفط في العراق الى دمار وإلا ستقفز الأسعار على مستويات أبريل 2008.

وتابع: فضلا عن التزام الأوبك بسقف إنتاجها الذي سيحافظ على بقاء الأسعار عند المستوى المذكور، فإن الإمدادات مازالت كافية من النفط في الأسواق العالمية وتعتبر في توازن مع الطلب العالمي، رغم تراجع صادرات ليبيا الى ما دون 200 الف برميل يوميا. لافتا الى أن وكالة الطاقة الدولية رفعت تقديراتها للطلب على النفط من الأوبك في النصف الثاني من هذا العام بمقدار 150 ألف برميل يوميا، وهو أعلى من توقعاتها الشهر الماضي إلى متوسط 30.9 مليون برميل يوميا.

وقال إنه خلال الأيام الماضية وافقت أوبك على إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير حتى موعد انعقاد الاجتماع المقبل في نوفمبر.

كما أبقت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميا لعام 2014. واختتم بأن الوكالة توقعت أن يصل الطلب الموسمي إلى ذروته الى 94 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من السنة من مستوى 91.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

