الكهرباء السعودية تنفذ مشاريع بـ500 مليار ريال

كشف التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الخطط التي أقرها مجلس إدارتها للسنوات العشر القادمة، التي تشمل الاستعداد لتنفيذ مشاريع كهرباء ضخمة تتجاوز تكلفتها 500 مليار ريال.

وذكر التقرير الذي أوردته "واس" أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تبلغ تكاليفها 150 مليار ريال، مبيناً أن الشركة نجحت في العام 2013 في إضافة 4873 ميغاوات من القدرة المركبة إلى الخدمة ضمن خطتها الخمسية الجديدة التي انطلقت مطلع العام 2013 وتستهدف إضافة 20.000 ميغاوات حتى عام 2018.

وبلغ عدد المشتركين لدى الشركة السعودية للكهرباء بنهاية العام 2013، نحو 7.142.816 مشتركاً، فيما بلغت قدرات التوليد المتاحة 58.462 ميغاوات.

وأوضح التقرير أن أطوال شبكات التوزيع بلغت 465.501 كلم - دائري، أما أطوال شبكات النقل فبلغت 53.318 كلم - دائري.

وقالت الشركة في تقريرها إن عدد المدن والقرى والتجمعات السكنية المكهربة في المملكة بلغ بنهاية العام 2013 ما يعادل 12.644 مدينة وقرية وتجمع، بنسبة تصل إلى 99% من سكان المملكة.

وبينت الشركة في تقريرها أنه استمراراً للنهج الذي بدأ منذ تأسيس الشركة السعودية للكهرباء في عام 2000 تواصل الشركة تنفيذ الخطط والبرامج لتعزيز قدرات وإمكانيات منظومة الكهرباء، وتحسين وتطوير خدماتها، واستكمال برنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة، وتطوير الموارد البشرية، وتهيئة بيئة العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع، وتنويع مصادر تمويل المشاريع، وتقوية المركز المالي للشركة.

وأكد التقرير أن الشركة السعودية للكهرباء استجابت وتفاعلت مع توجهات الحكومة الرشيدة في دعم ومساندة مشروعات الطاقة المتجددة لتنويع المصادر الأولية لإنتاج الكهرباء من النفط والغاز بهدف الاقتصاد في استهلاكهما، إضافة إلى مساهمة الشركة بفاعلية مادياً ومعنوياً في دعم ومساندة برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التي تستهدف الحد من الهدر غير المبرر في استهلاك الكهرباء، ومن ذلك توليها فحص المباني للتحقق من الالتزام باستخدام العزل الحراري أثناء البناء.