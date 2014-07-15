تحليل لتقرير وكالة الطاقة الدولية – يوليو 2014

ارتفاع الطلب العالمي على النفط لعام 2014 بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ليصل الى 92.7 مليون برميل يومياً، و1.4 مليون برميل يومياً ليصل الى 94.1 مليون برميل يومياً في عام 2015.

استمرار إجمالي الطلب على النفط في البلدان الصناعية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وكوريا واليابان واوروبا، في الانخفاض لعدة أسباب سواء اقتصادية أو ترشيد استخدامات النفط ورفع كفاءة الاستخدام، من 46.5 مليون برميل يوميا في عام 2011 الى 45.9 مليون برميل يوميا في عام 2015، وهي مؤشرات توضح أن هذه الأسواق تشهد تناقصاً تدريجيا في استهلاك النفط وعليه لابد من اتباع استراتيجيات تتناسب مع هذه التطورات، ولعل ما يؤكد هذا التوجه على سبيل المثال هو إغلاق العديد من المصافي في أوروبا، بالإضافة الي قيام اليابان بإغلاق ما يقارب من 405 ألف برميل يوميا من طاقه المصافي في بداية 2014 لتصبح طاقه التكرير الحالية في اليابان عند 3.95 مليون برميل يوميا مقابل 4.8 مليون برميل يوميا في عام 2004، هذا وتصدر اليابان ما يقارب من 300 – 350 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية الى كوريا وهي أمور تصب في تحولات لابد من متابعتها لأنها تؤثر في مبيعات النفط الخام والمنتجات من البلدان الخليجية والإيرادات النفطية بوجه عام.

في مقابل ذلك يرتفع إجمالي الطلب للبلدان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 46.7 مليون برميل يوميا في عام 2014 الى 48.2 مليون برميل يوميا في عام 2015، والذي يأتي من البلدان النامية في قطاع النقل على وجه الخصوص، وهو أيضا يؤكد في أي الأسواق تكون انظار العالم وكيفية حركة انماط التجارة في النفط والمنتجات.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني من 10.43 مليون برميل يوميا في عام 2014 ، الى 10.87 مليون برميل يوميا في عام 2015، أي بزيادة مقدارها 440 الف برميل يوميا.

كما يرتفع الطلب الهندي على النفط الخام من 3.55 مليون برميل يوميا في عام 2014، الى 3.66 مليون برميل يوميا في عام 2015، أي بزيادة مقدارها 100 الف برميل يوميا فقط، في حين الزيادة المتوقعة من منطقة الشرق الاوسط فإنها في حدود 200 الف برميل يوميا، كذلك الزيادة في الطلب على النفط في إفريقيا في حدود 200 الف برميل يومياً.

وتشير التوقعات الى ارتفاع الإمدادات النفطية من خارج الاوبك (بما في ذلك سوائل الغاز والمكثفات من الاوبك) من 62.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، الى 64.2 مليون برميل يومياً في عام 2015، أي زيادة مقدارها 1.5 مليون برميل يومياً، وعموما فإن ربط ذلك بتوقعات الطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً تشير الى توازن في سوق النفط ودعم لأسعار النفط الخام خلال عام 2015.

وجاءت توقعات وكالة الطاقة الدولية فيما يتعلق بأرقام الطلب على نفط الاوبك لعام 2015 لتشير الي انخفاض من متوسط 29.9 مليون برميل يومياً في عام 2014 ، الى 29.8 مليون برميل يوميا في عام 2015، وهي تمثل في الجملة توازن في سوق النفط، وهي تتماشى مع متوسط الانتاج للأوبك خلال النصف الاول من عام 2014 عند 29.8 مليون برميل يوميا.

تقدر الوكالة ان طاقه المخزون الاستراتيجي للنفط الخام في الصين تقف حالياً عند 215 مليون برميل، وانه سيتم اضافة طاقة تخزينيه تقدر ب 90 مليون برميل مع نهاية عام 2014 مما يدعم الطلب الصيني على النفط ، علما بان الصين تستهدف الوصول الى اجمالي الطاقة التخزينية بحلول عام 2020 عند 500 مليون برميل.

هذه المعطيات تشير في حال ثبات الانتاج والمعروض في السوق النفطية من بلدان الاوبك على وجه الخصوص خلال عام 2015 ، فإن السوق النفطية ستكون متوازنة، ومستويات الاسعار تظل مدعومة لنفط خام الاشارة برنت حول نطاق 105 – 110 دولار للبرميل، كما ان اسعار نفط خام الاشارة غرب تكساس المتوسط حافظت في المتوسط خلال النصف الاول من عام 2014 عند 101 دولار للبرميل وتقلصت معها الفروقات ما بين نفطي الإشارة.

* الدكتور محمد الشطي، محلل نفطي ومدير مكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية