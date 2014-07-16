أسهم أوروبا ترتفع مع تفاؤل شركات التعدين بنمو الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود أسهم شركات التعدين بعد بيانات نمو صينية تجاوزت التوقعات قليلا، مما يشير إلى متانة الطلب في أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 لقطاع الموارد الأساسية الأوروبي 0.6 بالمئة، بعد أن أعلنت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا فصليا بنسبة اثنين بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع ربع السنة السابق، ليصل النمو السنوي إلى 7.5 بالمئة مقارنة مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عند 7.4 بالمئة.

وزاد مؤشر يوروفرست 300 لكبرى الأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة إلى 1363.63 نقطة، ليسترد خسائر الجلسة السابقة.

وصد سهم شركة التعدين العالمية ريو تينتو 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاعا حادا في إنتاجها من الحديد الخام مع تعزيز إمداداتها لمصانع الصلب الصينية.

وهبطت أسهم "ايه اس ام ال" الهولندية لمعدات الرقائق الإلكترونية اثنين بالمئة، وأسهم تيلي2 السويدية للاتصالات 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج فصلية أفضل من المتوقع، ولكن عبرتا عن الحذر فيما يتصل بتوقعات العام كله.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم البريطانية 0.3 بالمئة، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة، وداكس الألماني 0.3 بالمئة في مستهل التداول.