أرباح معادن تقفز 800% بالربع الثاني لـ371 مليون ريال

حققت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ارتفاعاً في صافي أرباح النصف الأول من العام 2014 بنسبة 77% لتصل إلى 495.9 مليون ريال مقارنة بـ280 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" عن تسجيل صافي ربح للربع الثاني بلغ 370.7 مليون ريال بارتفاع بنسبة 804% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 196% عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال النصف الأول 0.54 ريال مقارنة بـ0.3 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاعات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك خلال الربع الحالي إلى زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات وارتفاع أسعار الألمنيوم على الرغم من الانخفاض في أسعار سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا.