تلميحات حول رفع الفائدة الأميركية تطيح بأونصة الذهب

تراجع الذهب أثناء التعاملات، أمس الثلاثاء، عن مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع مع صعود العملة الأميركية وتركيز المستثمرين في المعادن النفيسة على تقرير للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أظهر أن البنك المركزي الأميركي يستعد لإنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في أكتوبر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.0 بالمئة إلى 1293.65 دولار للأوقية في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1291.70 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يونيو.

وتسارعت خسائر المعدن النفيس عندما تراجعت الأسعار عن مستوى 1300 دولار للمرة الأولى في حوالي شهر ومع صعود مؤشر الدولار.

وسجل الذهب أكبر خسائر في يومين منذ أول اكتوبر مع هبوطه حوالي 3.5 بالمئة يومي الاثنين والثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس 9.60 دولار لتسجل عند التسوية 1297.10 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد سجل ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب ليصل إلى أعلى مستوى في حوالي أربعة أشهر عند 1345 دولارا في العاشر من يوليو مع تزايد المشتريات بفعل مشاكل القطاع المصرفي في دول جنوب منطقة اليورو والتي دفعت المستثمرين إلى شراء الأصول التي ينظر إليها على أنها أدوات استثمارية أكثر أمانا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1476.75 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 864.32 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 20.72 دولار للأوقية.