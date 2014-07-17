يلين تجدد دفاعها عن استقلالية سياسة المركزي الأميركي

دافعت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين عن استقلالية البنك المركزي الأميركي في جلسة استماع في الكونغرس يوم أمس الأربعاء واجهت خلالها أسئلة صعبة من مشرعين جمهوريين يريدون تقليص سلطات مجلس الاحتياطي.

وجاءت تعليقات يلين عن الاقتصاد وسياسة الاحتياطي الاتحادي مماثلة لما قالته يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ حيث تمسكت بوجهة نظرها بأنه لا تزال هناك حاجة الى استمرار سياسة للتيسير النقدي حتى مع تعافي الاقتصاد.

وقالت يلين يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب إنها ترى نموا كافيا لدعم المكاسب في سوق العمل وإن معدلات نمو الائتمان والاستدانة لتمويل شراء الأصول تبدو معقولة.

وتناولت يلين أيضا المخاوف بشأن رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية واستخدامه لاتفاقات إعادة الشراء.

ووجه أعضاء جمهوريون الى يلين أسئلة أكثر حدة من تلك التي واجهتها في مجلس الشيوخ منتقدين المركزي الأميركي بدعوى أنه لا يعمل بشفافية كافية.

وسأل رئيس اللجنة جيب هنسارلنج عضو مجلس النواب عن تكساس يلين عما إذا كانت مناقشاتها الأسبوعية مع وزير الخزانة ينبغي أن تعلن على الرأي العام.

وقالت يلين "لست مستعدة لتقديم تقرير على أساس أسبوعي عن مشاورات غير رسمية" مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي اتفاقات قد تنتج عن تلك المحادثات.

وسأل هنسارلنج يلين حول مشروع قانون قدم هذا الشهر يدعمه الجمهوريون ويتضمن أن يجري المركزي مزيدا من التحليلات على أساس الكلفة والفائدة إضافة إلى الشفافية بشأن اختبارات التحمل للبنوك والقواعد التنظيمية الدولية وأن تكون السياسة النقدية مبنية على قواعد محددة.

وقال هنسارلنج "تشير الادلة القاطعة الي أن السياسة النقدية تكون الافضل في الحفاظ على استقرار الأسعار وأعلى معدلات للتوظيف عندما تنتهج السياسة النقدية قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها."

وقالت يلين إن البنك المركزي يرتكب "خطأ فادحا" إذا التزم نهجا للسياسة النقدية يقوم على قواعد ثابتة موضحة أن التمسك بمثل تلك القواعد بعد تداعيات الأزمة المالية 2007-2009 كان سيجعل الوضع الاقتصادي أكثر سوءا.