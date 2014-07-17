"آبل" تدفع 450 مليون دولار في قضية تلاعب بأسعار كتب

وافقت شركة "آبل" على دفع حوالي 450 مليون دولار لتسوية القضية التي تتهم فيها بالتآمر مع خمسة من كبار دور النشر لتثبت أسعار الكتب الإلكترونية، وفقًا لسجلات المحكمة الصادرة يوم أمس الأربعاء.

وتستند التسوية على الاستئناف الذي خسرته الشركة العام الماضي والذي حكم بأن "آبل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الخاصة بالأسعار، وذلك بعد التآمر مع دور النشر لرفع أسعار الكتب الإلكترونية.

ومن جهتها، ما تزال "آبل" تنكر تورطها في هذا العمل المشين، حيث قالت كريستين هوجت، المتحدثة باسم الشركة "نحن لم نخطئ ونؤمن بأن تقييمًا عادلًا للحقائق سيُظهر ذلك".

وفي حال الموافقة على التسوية من قبل القضاء، سيذهب مبلغ 400 مليون دولار للمستهلكين، في حين ستدفع الشركة 20 مليون دولار إضافية كأجور قانونية.

وكان المحامون الذين رفعوا قضية جماعية باسم المستهلكين و 33 ولاية أمريكية، يعتزمون طلب تعويض بقيمة 840 مليون دولار عن الضرر الذي لحق بالمستهلكين الذين تأثروا بالأسعار المرتفعة للكتب الإلكترونية، وذلك خلال المحكمة التي من المقرر أن تبدأ في 25 أغسطس القادم.

أما بالنسبة لدور النشر التي اتهمت بالتآمر مع "آبل"، فهي "هاشيت بوك جروب" Hachette Book Group، و "هاربر كولينز ببليشرز" HarperCollins Publishers، و "بنجوين جروب" Penguin Group، و "ماكميلان" Macmillan، و "سيمون آند شوستر" Simon & Schuster.

وكانت دور النشر هذه قد توصلت سابقًا لتسوية القضية مقابل دفع 166 مليون دولار. هذا وقد أعلن عن التوصل إلى التسوية نهاية شهر يونيو الماضي دون الإعلان عن تفاصيلها آنذاك.

