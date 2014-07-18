هبوط الأسهم العالمية وصعود الذهب بسبب "الماليزية"

تكبدت أسواق الأسهم العالمية خسائر جماعية بعد كارثة سقوط الطائرة الماليزية فوق الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وذلك نتيجة المخاوف من الانعكاسات الاقتصادية على الكارثة، والخوف من تصاعد وتيرة الأزمة الروسية الأكرانية التي يمكن أن تدفع العالم الغربي لمزيد من العقوبات على روسيا ويمكن أن تؤثر أيضاً على أسواق النفط.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه البورصات العالمية فقد سجلت أسعار الذهب والنفط ارتفاعاً ملموساً على اعتبار أن الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين، أما النفط فإن إمداداته قد تتأثر بسبب التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وبسبب العقوبات الغربية التي تتصاعد ضد روسيا التي تعتبر من أهم منتجي النفط في العالم.

وهبط مؤشر "داو جونز" في نيويورك بنسبة 1% خلال تداولات الخميس بعد أن فقد 161 نقطة على وقع الأنباء عن سقوط الطائرة الماليزية، أما في تداولات الجمعة فتراجع مؤشر "نيكي" في اليابان بنسبة تزيد عن 1% بعد أن فقد 155 نقطة، فيما تراجع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بأكثر من ربع نقطة مئوية.

وسجلت غالبية أسواق الأسهم الأوروبية خسائر متفاوتة خلال تداولات الجمعة، حيث عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش كان مؤشر "فوتسي" في لندن يسجل تراجعاً بنسبة 0.40%، أما "داكس" الألماني فكانت خسائره بنحو 0.70%، فيما كان "كاك" الفرنسي يتراجع بربع نقطة مئوية.

وفي الوقت الذي تكبدت فيه أسواق الأسهم هذه الخسائر الجماعية فإن الذهب ارتفع بنحو 1% على وقع الأخبار عن الطائرة الماليزية، حيث تم تداول الأونصة الواحدة عند مستويات تجاوزت 1315 دولاراً، أما نفط برنت فواصل ارتفاعه ليتم تداوله فوق مستويات 108 دولارات، فيما ارتفع الخام الأميركي عن مستوى 103 دولارات للبرميل.

وكانت الطائرة الماليزية من طراز (بوينغ 777) التي تقل الرحلة (MH17) قد تحطمت فوق المنطقة الحدودية الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا وعلى متنها 295 شخصاً، حيث أكد مسؤولون أميركيون وأوكرانيون فور سقوطها أنه تم استهدافها بصاروخ من قبل مقاتلين انفصاليين موالين لموسكو في تلك المنطقة.

وقال المحلل المالي في (IG) بريندا كيلي إن الأنباء عن الطائرة الماليزية التي تحطمت فوق الحدود الروسية الأكرانية تلقي بظلال واضحة على الأسواق".

