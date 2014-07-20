ارتفاع أرباح "دار الأركان" بـ17% خلال الربع الثاني

ارتفعت أرباح "دار الأركان" للتطوير العقاري بالسعودية خلال الربع الثاني بنسبة 17% مقارنة بمستواها العام الماضي، لتسجل 121 مليون ريال، فيما ارتفعت الأرباح بـ5% مقارنة مع الربع الذي سبقه، وجاءت الأرباح دون متوسط التوقعات البالغ 187 مليون ريال.

ويعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مبيعات العقارات بهامش ربح أعلى، والذي يعزى إلى مزيج العقارات المباعة وحالتها التطويرية وموقعها الجغرافي.

وساهم الارتفاع في زيادة هامش الربح الإجمالي وارتفاع بند الإيرادات الأخرى غير التشغيلية الناتج عن ارتفاع عائد المرابحات بزيادة في مصاريف الرواتب والاستشارات وارتفاع تكاليف التمويل.