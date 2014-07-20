تعرفة الكهرباء بالسعودية الأقل في العالم

قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية في تقريرها السنوي للعام 2013، إنها تستهدف تحقيق تعرفة الكهرباء التكاليف الحقيقية الكاملة للخدمة، وأن تكون عادلة بحيث يستطيع المستهلك تحملها، وأن تغطي نفقات مقدم الخدمة، وتحقق له عائداً اقتصادياً عادلاً لاستثماراته.

وأشارت الهيئة أنها تعمل على تطوير منهجية إعداد التعرفة ومراجعتها دورياً، وتصميم هيكل التعرفة وإعداده، وتطوير سياسة عامة للتعرفة في المملكة لتحقيق هذة الأهداف، بالإضافة إلى إعداد نظام متكامل لجمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة، وتصميم نظام شامل لحساب التكاليف التي تحدد في نهاية الأمر التعرفة التي يدفعها المستهلكون.

واستعرض التقرير تاريخ التعرفة الكهربائية في المملكة وتطورها منذ العام 1374 هـ / 1954 م حتى الآن ، مبيناً أن التعرفة الكهربائية في المملكة تعد من أقل التعرفات في العالم وذلك بسبب الدعم الحكومي للشركات المنتجة للكهرباء المتمثل في أسعار الوقود – 150 مليار ريال سنوياً دعم حكومي لأسعار الوقود- ، إضافة إلى القروض الحكومية الميسرة.

وشرح التقرير بالتفصيل تعرفة الاستهلاك للكهرباء المعمول بها حالياً في كل القطاعات، وهي: أولاً: السكني/ كمية الاستهلاك الشهري.

الكمية( كيلو وات/ ساعة ) هللة / ك و س

1 – 2000 5 هللات

2001 – 4000 10 هللات

4001 – 6000 12 هللة

6001 – 7000 15 هللة

7001 – 8000 20 هللة

8001 – 9000 22 هللة

9001 – 10.000 24 هللة

أكثر من 10.000 26 هللة

ثانياً : الزراعي والمساجد والجمعيات الخيرية/ كمية الاستهلاك الشهري.

الكمية( كيلو واط ساعة ) هللة / ك و س

1 – 2000 5 هللات

2001 – 5000 10 هللات

أكثر من 10.000 12 هللة

ثالثاً: التجاري / كمية الاستهلاك الشهري.

الكمية( كيلو واط ساعة ) هللة / ك و س

1 – 4000 12 هللة

4000 – 8000 20 هللة. أكثر من 8000 26 هللة

رابعاً: الحكومي / كمية الاستهلاك الشهري.

الكمية( كيلو واط ساعة ) هللة / ك و س

أي كمية 26 هللة

خامساً : الصناعي / كمية الاستهلاك الشهري.

أ / التعرفة المطبقة على الاستهلاك من شهر ( أكتوبر إلى إبريل).

1- مصنع صغير لا تزيد أحماله المتعاقد عليها عن 1000 ( ك ف أ )، تكون التعرفة 12 هللة عن كل كيلو واط ساعة.

2- مصنع كبير تزيد أحماله المتعاقد عليها عن 1000 ( ك ف أ )، تكون التعرفة 14هللة عن كل كيلو واط ساعة.

ب / التعرفة المتغيرة حسب وقت الاستخدام المطبقة على الاستهلاك من شهر ( مايو إلى سبتمبر) للمستهلكين الصناعيين الذين يستخدمون العدادات الرقمية.

وهي متغيرة بحسب وقت ساعات الاستهلاك، فتتراوح بين ( 10 هللات ) إلى ( 26 ) هللة / كيلو واط ساعة.

ج / التعريفة الموسمية المطبقة على الاستهلاك من شهر ( مايو إلى سبتمبر) للمستهلكين الصناعيين الذين يستخدمون العدادات الكهروميكانيكية. وهي ثابتة 15 هللة / كيلو واط ساعة.

