الاستثمار في التكرير ضرورة استراتيجية لاستيعاب الطلب على النفط

يعاني قطاع التكرير في أسواق العالم من تقلص في هوامش أرباح عملياته دفع بالشركات إلى تبني خطط إغلاق المصافي والمحافظة فقط على المصافي ذات القدرات التحويلية العالية، وأصبح الاستثمار في طاقة التكرير ليس على سلم الأولويات حيث تركز عموم الشركات على الأنشطة التي تزيد من أرباحها وهي في الغالب تأتي من قطاع الاستكشاف والتنقيب والانتاج.

ولعل السبب الرئيسي في معاناه المصافي هو نتيجة لوفرة الطاقة الاضافية، أضف إلى ذلك التشريعات البيئية التي فرضت على صناعة التكرير خصوصا في اوروبا، وكذلك ارتفاع اسعار النفط الخام لسنوات فوق المئة دولار للبرميل مقابل ضعف في اسعار المنتجات البترولية، بالإضافة إلى التوسع في مصادر الطاقة البديلة، ووضع الاقتصاد العالمي عموما ومنطقة اليورو خصوصا.

لقد أسهمت هوامش الربحيـة المنخفضة للتكرير في الاسواق العالمية، وسن شروط بيئية صارمة للتحكم في الغازات المنبعثة من مصافي التكرير في الدول الصناعية في تقليص الاستثمار في بناء مصافي نفطية جديدة لتواكب الزيادة في الطلب على المنتجات النفطية، وخصوصا تحسين النوعية التي يتواصل عليها الطلب مثل المنتجات المتوسطة أي زيت الغاز والديزل، كما كان لإدراج التشريعات البيئية المتعلقة بتخفيض كمية الملوثات في الهواء وما ترتب عليها من ضرورة انتاج مشتقات نفطية نظيفة في الوقت الذي لم تكن فيه معظم مصافي العالم مهيأة لإنتاج هذه المشتقات بكميات كافية الى زيادة الطلب على النفط الخفيف منخفض الكبريت وارتفاع أسعاره.

منذ أن عصفت الازمة المالية والاقتصادية وأثرت على مختلف الأنشطة في اوروبا في الفترة 2008 – 2009، تذكر التقارير انه تم اغلاق ما يقارب من 1.8 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير في السوق الاوروبية، وتزامن معه وصاحبه ضعف وتحول في الطلب على الاوروبي في اوروبا وهو امر متوقع ان يستمر لسنوات قادمة ولن يتوقف، وقامت العديد من الشركات العالمية مثل شل، اكسون، بي بي بإغلاق المصافي غير المربحة في اوروبا وبدأت بالتركيز على المصافي ذات الوحدات والقدرات التحويلية العالية، بينما قررت شركة شيفرون الخروج من قطاع التكرير في اوروبا من سنوات مضت، وما زالت شركه ايني الإيطالية والتي تمتلك30% من طاقه التكرير في ايطاليا تعاني من النقابات ومن التشريعات البيئية والتي تتطلب استثمارات تصل إلى 7 مليارات يورو خلال 20 عاما القادمة من قطاع التكرير وهو أمر تستطيع عليه ربما فقط 5 مصافٍ في إيطاليا من أصل 12 مصفاة هناك، وهو ما يعني مؤشرات لإغلاق 60% من طاقة التكرير في إيطاليا للتعايش مع الشروط البيئية.

ومن المعروف ان اغلاق المصافي له تأثيرات اجتماعية كبيرة لأنه يعني فقدان وظائف كثيرة لعوائل كثيرة وهو امر ليس سهلا وان كان هذا المطلب ضروريا حتى تتمكن المصافي من تحقيق ارباح في المستقبل.

شركه توتال الفرنسية ايضا تعتزم ترشيد تواجدها في اوروبا من خلال خطط لأغلاق المصافي غير المربحة مقابل المحافظة على المصافي الكبيرة ذات القدرات التحويلية والتكسيرية العالية والمرونة، وتستهدف استمرار الاستثمار في تطوير تلك المصافي لاستيعاب الطلب هناك في اوروبا وتحقيق هوامش ربح معقوله.

في المقابل، حققت شركه ريبسول من عملياتها التكريرية في اوروبا في النصف الاول من عام 2014 ارباحا معقوله وتنوي الاستمرار في الاستثمار لتطوير المصافي بما يتواكب وانماط الطلب هناك.

وبالرغم من قيام العديد من الشركات العالمية بإغلاق مصافي عديدة في اوروبا والاقتصار على الحصة الضرورية في السوق، فإنه من الملاحظ ان الشركات الآسيوية سواء من الصين او الهند او روسيا تقوم باستحواذ وشراء المصافي في اوروبا ربما على امل ان المستقبل يحمل في طياته اخبارا جيدة لقطاع التكرير.

وفي العموم، نعتقد ان مجال الاستفادة من الممارسات المثلى في قطاع التكرير ما بين مختلف الشركات كبير من خلال تبادل الخبرات في المحافل الدولية والشركات الاستراتيجية، ولعل استهداف الاسواق الواعدة او تحقيق التكامل ما بين قطاع التكرير والبتروكيماويات هي احد الاستراتيجيات لتعظيم الفائدة بالإضافة الى التوسع في القدرة التخزينية التي تضمن المرونة وكذلك الاستحواذ على محطات بيع التجزئة وبيع وقود السيارات، وامتلاك قدرات تحويليه عالية كلها تدخل ضمن آفاق لتحسين هوامش أرباح المصافي.



* الدكتور محمد الشطي، محلل نفطي ومدير مكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية