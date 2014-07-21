التزامات مصر الخارجية ترتفع بنسبة 220% خلال 2014

قالت وزارة المالية المصرية إن إجمالي الالتزامات الخارجية التي من المقرر أن تسددها حكومة المهندس إبراهيم محلب خلال العام المالي الحالي تقدر بنحو 45.3 مليار جنيه تعادل 6.3 مليار دولار، مقابل نحو 14.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، بما يوازي 1.9 مليار دولار تقريباً بنسبة زيادة تقدر بنحو 220%.

وأرجع مسؤول بوزارة المالية المصرية هذا الارتفاع إلى حلول موعد سداد سندات دولارية قيمتها 1.25 مليار دولار، في سبتمبر المقبل، كانت قد طرحتها مصر في الأسواق العالمية عام 2009، فيما كانت مصر قد بدأت طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية في عام 2006.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من بين الاستحقاقات التي يحل موعد سدادها خلال العام المالي الحالي، في نوفمبر المقبل، السندات القطرية التي أصدرتها الحكومة المصرية لصالح دولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأوضح أن البنك المركزي المصري سيسدد 1.4 مليار دولار قيمة قسطين من أقساط ديون دول نادي باريس في يوليو الجاري، وفي يناير القادم، كما يسدد قيمة فوائد الدين الخارجي، والتي تصل قيمتها إلى 8.07 مليار جنيه تساوي 1.13 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار جنيه تساوي 1.02 مليار دولار وذلك خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه تساوي 29.4 مليار دولار.

وقال المصدر إن شهادات المصري الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية من خلال البنك الأهلي على المصريين العاملين بالخارج، في العام المالي الماضي، تستحق خلال العام المالي الحالي، بقيمة 500 مليون جنيه تساوي 70مليون دولار.

ووفقاً لوزارة المالية فإن الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والخارجية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013/ 2014 بنحو 182.046 مليار جنيه، بزيادة قدرها 43.434 مليار جنيه بما نسبته 31.3% ، مقابل 138.612 مليار جنيه ربط معدل بموازنة العام المالي الحالي 2012 / 2013.

وذكرت وزارة المالية أن هذه الفوائد تمثل نحو26.3% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في الموازنة البالغة692.421 مليار جنيه، كما تشكل 22.2% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة المقدر بنحو 820.068 مليار جنيه.

وأضافت أن تقديرات سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية التي حلّ موعد سداد أقساطها أو إهلاكها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 /2014 نحو 114.454 مليار جنيه مقابل 93.517 مليار جنيه بموازنة 2012 /2013.