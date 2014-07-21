المنطقة العربية الرابعة عالميا في جاذبية الاستثمار

قال تقرير أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إن المنطقة العربية حلت في المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين سبع مجموعات جغرافية.

وأوضح تقرير المؤسسة التي مقرها الكويت أن المنطقة العربية سجلت 36.7 نقطة في المتوسط على المؤشر العام للجاذبية لتأتي في المرتبة الرابعة بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى ودول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى التي حلت ثالثة.

وجاءت دول أميركا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة ودول جنوب آسيا سادسة وأخيرا دول إفريقيا في ذيل الترتيب.

وأضاف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014 أن دول الخليج العربي تصدرت‭‭ ‬‬‬الترتيب على مستوى المنطقة بقيمة 45.8 نقطة وبمستوى أداء جيد وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 39.3 نقطة وبمستوى أداء متوسط وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بقيمة 34.5 نقطة وبمستوى أداء ضعيف.

وأشارت المنظمة إلى أن جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت 1.5 بالمئة، مقارنة بمؤشر عام2013 وسط ارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف لدول الخليج ودول الأداء المنخفض التي تذيلت الترتيب.