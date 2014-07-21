2.8 مليار ريال أرباح الاتصالات السعودية الفصلية

قفزت أرباح شركة الاتصالات السعودية خلال الربع الثاني بنحو الضعف، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار ريال.

وقد نمت الأرباح بأكثر من 17% بالمقارنة مع الربع السابق، فيما جاءت الأرباح دون متوسط التوقعات البالغ 2.6 مليار ريال.

وعلى مدار النصف الأول من العام، فقد فاق ارتفاع أرباح الشركة 74% مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 5.2 مليار ريال.

وقد أوصى مجلس إدارة STC بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني بواقع 75 هللة للسهم.

وتضمنت خسائر الشركة مصادر غير نقدية وغير متكررة ناتجة عن طريقة تغيير محاسبة تبويبها وتغيير تبويب فيما يتعلق بشركة أكسيس.