الذهب يستقر فوق 1300 وسط تصاعد توترات أوكرانيا

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الأسهم الآسيوية لكنه يظل فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) وسط تصاعد التوترات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا وقطاع غزة والذي زاد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1307 دولارات للأوقية بحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش. وكان سعر المعدن الأصفر زاد 0.6 بالمئة أثناء الجلسة أمس الاثنين لكنه لم يستطع الحفاظ على مكاسبه وأغلق مستقرا.

ولامست الأسهم الآسيوية أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات اليوم الثلاثاء رغم استمرار المخاوف من أزمتي أوكرانيا وغزة بينما تراجع الين أمام الدولار واليورو.

وهبط سعر الفضة 0.34 بالمئة إلى 20.82 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.17 بالمئة إلى 1479.1 دولار للأوقية كما نزل سعر البلاديوم 0.97 بالمئة إلى 865.5 دولار للأوقية.