السعودية تتجه لفتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي

وافق مجلس الوزراء السعودي في بيان نشر اليوم الثلاثاء إنه قرر السماح لهيئة السوق المالية بفتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية منتصف 2015، كما أعلنت هيئة السوق المالية السعودية.

من جهة أخرى، أشار البيان الى أن الخطوة ستمكن المستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في البورصة السعودية التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 531 مليار دولار.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن".

كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتقاعد، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجّه حيالهما بما رآه.

كما اطلع المجلس على ما رفعه وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات - داخل المملكة أو خارجها - بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

