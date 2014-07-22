برنت يتجاوز 107 دولارات للبرميل بفعل تصاعد التوترات

استقر خام برنت فوق 107 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، مدعوما بتصاعد التوتر الجيوسياسي بشأن أوكرانيا وتوقعات بتراجعات كبيرة في مخزونات النفط الأميركية.

وشهدت السوق عزوفا من المضاربين وجاءت أحجام التداول هزيلة في معظم الأصول عالية المخاطر بما فيها النفط لكن مخاطر أسعار النفط تنبئ على ما يبدو بمكاسب في ظل احتمال فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا أكبر بلد منتج للخام في العالم.

وقال بن لوبرون محلل السوق لدى أوبشنز اكسبرس في سيدني "هناك تصريحات متشددة في الوقت الحالي وقد تفرض عقوبات جديدة على روسيا وهو ما سيؤثر على أسواق الطاقة".

وفي الساعة 0645 بتوقيت غرينتش تراجع سعر خام برنت تسليم سبتمبر 6 سنتات إلى 107.62 دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأميركي تسليم أغسطس 27 سنتا إلى 104.86 دولار للبرميل. ويحل اليوم أجل عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي.

ويتحرك الخام الأوروبي في نطاق ضيق منذ صعوده نحو 2% يوم الخميس الماضي بعد نبأ إسقاط طائرة الخطوط الماليزية فوق شرق أوكرانيا.