كريدي سويس يعتزم تقليص نشاط السمسرة في السلع الأولية

قال بنك كريدي سويس اليوم الثلاثاء، إنه قرر تقليص نشاط السمسرة في السلع الأولية لتركيز موارده على مجالات أخرى أكثر ربحية.

وذكر البنك في عرض توضيحي تزامن مع إعلان نتائجه المالية في الربع الثاني أنه يتوقع توفير نحو 75 مليون دولار من هذه الخطوة وتقليص أصوله المرجحة بأوزان المخاطر بمقدار ملياري دولار.

وقال برادي دوجان الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية تزامنت مع إعلان نتائج البنك "في الفترة الأخيرة التي قاربت العام الآن قلصنا بالفعل رأسمالنا في النشاط (الكلي) وكذا نفقاتنا".

وأضاف "اتخذنا حاليا خطوات إضافية خلال الربع الثاني لنتخذ بالفعل قرارا بالتخارج من أنشطة السلع الأولية".

وينضم كريدي سويس بذلك إلى بنوك مثل دويتشه بنك وجيه.بي مورجان وباركليز وهي بنوك إما تخارجت من أنشطتها الخاصة بالسلع الأولية أو قلصتها كثيرا.

وأعلن البنك في نتائجه المالية للربع الثاني عن تكبده أكبر خسارة فصلية منذ انهيار ليمان براذرز في 2008 وعزا ذلك إلى مدفوعات قيمتها 1.6 مليار فرنك سويسري، ما يعادل 1.78 مليار دولار، جرى تسديدها عقب تسوية توصل إليها مع السلطات الأمريكية في مايو بخصوص اتهامات بالتهرب الضريبي.