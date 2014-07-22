من يغري العمالة بالهروب

لا يمكن أن يبلغ عدد العمالة التي فرت من العمل مع مكفوليهم ٣٩٥ ألف عامل وعاملة خلال سنة واحدة إلا إذا كان هناك خلل ما يمكن هذه العمالة من الهرب أو يجبرها على الهرب، ولا يمكن تفسير قدرة ما يقرب من أربعمائة عامل وعاملة بينهم ٦٥ ألفا من العمالة المنزلية على الهرب ونجاحهم فيه إلا بوجود خطط مرسومة تنظم عملية الهروب الكبير وتمكن هؤلاء الهاربين والهاربات من العثور على فرص عمل أخرى تدر عليهم دخلا أفضل مما هم متعاقدون عليه مع الجهات التي استقدمتهم سواء كانت تلك الجهات مؤسسات وشركات أو كانوا أفرادا كما هو الحال مع من يستقدمون السائقين والخادمات من العمالة المنزلية.

وإذا كانت كثير من الشركات والمؤسسات والأفراد كذلك تتيح فرص العمل لهؤلاء الهاربين والهاربات من الجهات التي استقدمتهم فهذا يعني أنهم يتحملون المسؤولية الأولى في تفشي ظاهرة الهروب فلو لم يطمئن أولئك الهاربون إلى أن هناك من سيوفر لهم عملا وسيدفع لهم راتبا ما هربوا، غير أن هذه المسؤولية التي يتحملها المواطنون والشركات والمؤسسات الوطنية لا تفسر وحدها عملية الهروب الجماعي والتي عادة ما تتم بعد أن يكون العامل المستقدم قد حصل على الإقامة التي تمكنه من التنقل وتحقق غطاء شرعيا أوليا له أمام الجهات المسؤولة خلال عمليات التفتيش وإن كان غطاء قابلا للكشف عند السؤال عن علاقته بمن يعمل لديه.

ليس ثمة شك أن عملية الهروب الجماعي عملية يتم ترتيبها من قبل جهات ومكاتب في البلدان التي تنتمي لها تلك العمالة ومن خلال ممثلين لهم داخل المملكة يقومون بإعادة تدوير هذه العمالة عبر عمليات السمسرة التي يتقاضون عليها مبالغ مالية من قبل الباحثين عن هذه العمالة أو من قبل العمالة نفسها.

وإذا ما قدرنا أن متوسط التكلفة لاستقدام العمالة من الخارج خمسة آلاف ريال (وهي في حقيقة الأمر تبلغ ضعف هذا المبلغ) فإن ذلك يعني أن حجم الخسائر التي يتكبدها المواطنون أفرادا ومؤسسات جراء هذا الهروب تتجاوز المليارين من الريالات على أقل تقدير، وهذا يعني أننا بحاجة إلى خطة وطنية تشارك في وضعها وتنفيذها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا الداخلية والعمل لحماية المواطنين مما يتعرضون له من خسائر لا تكاد تنجو منها أسرة أو مؤسسة.

* نقلا عن صحيفة "عكاظ"

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140722/Con20140722713691.htm