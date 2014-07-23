آبل تكتسح السوق وتبيع 35 مليون "آيفون" بالربع الثالث

أعلنت شركة آبل الأميركية في سياق كشفها عن أرباحها للربع الثالث من العام الحالي، أنها باعت 35.20 مليون هاتف "آيفون"، و 13.27 جهاز آيباد و 4.41 حاسب "ماك" بالإضافة إلى 2.96 مليون "آيبود".

وقد فاقت هذه المبيعات توقعات المحللين بالنسبة لمبيعات أجهزة ماك وآيبود، في حين جاءت المبيعات أقل من التوقعات بالنسبة لأجهزة الشركة الأخرى.

أما بالنسبة للأرباح فقد أعلنت الشركة عن 37.4 مليار دولار من العائدات و 7.7 مليار من الأرباح الصافية، وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد حققت آبل نموا في العائدات بمقدار 5.9 مليار.

يُذكر بأن الشركة كانت قد أعلنت الشهر الماضي خلال مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2014 عن نظامي التشغيل iOS 8 و OS X 10.10، من المتوقع أن تكشف في أكتوبر القادم عن الجيل الجديد من أجهزة آيفون وآيباد وماك بوك.

