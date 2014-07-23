ارتفاع واردات الأردن من النفط الخام 20% نهاية مايو

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 20.2 بالمئة في نهاية مايو لتصل إلى 1.83 مليار دينار، ما يعادل 2.58 مليار دولار، مقارنة مع 1.52 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق.



ويعاني الأردن المستورد للطاقة من ارتفاع التكلفة بعد توقف إمدادات الغاز المصري الرخيص الذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.